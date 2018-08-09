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ProZorro дозволить краще контролювати закупівлі ліків - КМУ

Київ • УНН

 • 11912 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Відтепер перелік ліків з Державного реєстру лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України потраплятиме в ProZorro автоматично. Це дозволить замовнику при оголошенні тендеру обирати назву ліків з актуального списку, а не вводити дані вручну. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

ProZorro дозволить краще контролювати закупівлі ліків - КМУ

Зазначається, що жорстка прив’язка до офіційного переліку зменшить маніпуляції або випадкові помилки в описі предмету закупівлі та спростить пошук тендерів постачальниками. До того ж цей крок допоможе краще контролювати закупівлі ліків, порівнювати ціни на конкретні препарати у різних містах і регіонах та виявляти ті, які завищують ціни.

До автоматичної синхронізації даних з МОЗ фахівці ProZorro вже раніше інтегрували в систему відомості з Держреєстру лікарських засобів, однак дані були завантажені одноразово і не оновлювалися. Тому можливість обрати відповідні класифікації предмету закупівлі (діюча речовина та область її дії) із випадаючого списку була не в усіх тендерах. Через це деякі замовники могли маніпулювати з описом предмету закупівлі, що ускладнювало пошук тендерів та зменшувало конкуренцію на торгах.

Відтепер же діючу речовину (МНН) та область її дії (АТХ) замовники зможуть обирати зі списку у всіх закупівлях ліків. Це стандартизує опис предмету закупівлі та перешкоджатиме корупційним діям

Нагадаємо, за законодавством про публічні закупівлі замовник має вказувати в описі предмету закупівлі МНН та область її дії згідно з АТХ.

Також нагадаємо, у 2017 році вартість імпортних медикаментів зросла на 88%, українських — на 40%. У Фармпалаті пояснили, що заводи та імпортери штучно завищують ціни на ліки, зокрема, шляхом маніпуляцій з офшорами та митним оформленням.

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