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Проезд в общественном транспорте Киева пока не подорожает, несмотря на себестоимость 5,6 грн - Киевпастранс

Киев • УНН

 • 12278 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Себестоимость проезда одного пассажира в общественном транспорте столицы сегодня составляет 5 гривен 60 копеек, однако пока стоимость проезда пока повышать не планируется. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник службы маркетинга и связей с общественностью КП "Киевпастранс" Анна Бондарь.

Проезд в общественном транспорте Киева пока не подорожает, несмотря на себестоимость 5,6 грн - Киевпастранс

"В наземном общественном транспорте себестоимость проезда одного пассажира, независимо от того он платный или льготный составляет 5 гривен 60 копеек. Это не считая инвестиционную составляющую, а также прибыль предприятия ", - сообщила А.Бондарь.

И хотя в наземном транспорте столицы стоимость проезда пока ниже, однако, по ее словам, повышение цены пока не ожидается.

"На данный момент Киевская городская власть не рассматривает вопрос о повышении тарифов на проезд (в общественном транспорте - ред.)", - добавила А.Бондарь.

Напомним, стоимость проезда в пригородном транспорте Киевской области выросла на 20-30%, областная власть обратилась в Антимонопольный комитет для проверки целесообразности такого шага перевозчиков .

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