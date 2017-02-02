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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Проїзд у громадському транспорті Києва поки не подорожчає, попри собівартість у 5,6 грн - Київпастранс

Київ • УНН

 • 12278 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Собівартість проїзду одного пасажира у громадському транспорті столиці сьогодні становить 5 гривень 60 копійок, однак наразі вартість проїзду поки підвищувати не планується. Про це у коментарі УНН повідомила начальник служби маркетингу та зв’язків з громадськістю КП “Київпастранс” Ганна Бондарь.

Проїзд у громадському транспорті Києва поки не подорожчає, попри собівартість у 5,6 грн - Київпастранс

“У наземному громадському транспорті собівартість проїзду одного пасажиру, незалежно від того він платний чи пільговий становить 5 гривень 60 копійок. Це не враховуючи інвестиційну складову, а також прибуток підприємства”, — повідомила Г.Бондарь.

І хоч у наземному транспорті столиці вартість проїзду наразі нижча, однак, з її слів, підвищення ціни наразі не очікується.

“На даний момент Київська міська влада не розглядає питання щодо підвищення тарифів на проїзд (у громадському транспорті - ред.)”, — додала Г.Бондарь.

Нагадаємо, вартість проїзду у приміському транспорті на Київщині зросла на 20-30%, обласна влада звернулася до Антимонопольного комітету для перевірки доцільності такого кроку перевізників.

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