Проезд на одесском электротранспорте можно оплачивать смартфоном
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Весь электротранспорт Одессы стал доступен для оплаты при помощи смартфонов. Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, передает УНН.
Детали
Такая опция доступна благодаря оснащению пассажирского электротранспорта валидаторами, с помощью которых и можно оплатить проезд. Жеман призвал всех пользоваться возможностью безналичного расчета в трамваях и троллейбусах. Для бесконтактной оплаты проезда нужно воспользоваться мобильным приложением Transpod. Валидатор считывает информацию со смартфона при помощи Bluetooth. Терминалы размещены в салоне и в кабине водителя.
Напомним, уже в октябре стоимость проезда в одесском электротранспорте поднимется с 5 до 8 грн. Об этом 10 сентября заявил заместитель городского головы Одессы Сергей Тетюхин. Чиновник добавил, что повышение проезда на электротранспорте назрело давно.