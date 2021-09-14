Проїзд на одеському електротранспорті можна оплачувати смартфоном
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Весь електротранспорт Одеси став доступний для оплати за допомогою смартфонів. Про це повідомив віцемер Одеси Дмитро Жеман, передає УНН.
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Така опція доступна завдяки оснащенню пасажирського електротранспорту валідаторами, за допомогою яких і можна оплатити проїзд. Жеман закликав всіх користуватися можливістю безготівкового розрахунку в трамваях і тролейбусах. Для безконтактної оплати проїзду потрібно скористатися мобільним додатком Transpod. Валідатор зчитує інформацію зі смартфону за допомогою Bluetooth. Термінали розміщені в салоні і в кабіні водія.
Нагадаємо, вже в жовтні вартість проїзду в одеському електротранспорті підніметься з 5 до 8 грн. Про це 10 вересня заявив заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін. Чиновник додав, що підвищення проїзду на електротранспорті назріло давно.