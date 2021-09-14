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Проїзд на одеському електротранспорті можна оплачувати смартфоном

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Весь електротранспорт Одеси став доступний для оплати за допомогою смартфонів. Про це повідомив віцемер Одеси Дмитро Жеман, передає УНН.

Деталі

Така опція доступна завдяки оснащенню пасажирського електротранспорту валідаторами, за допомогою яких і можна оплатити проїзд. Жеман закликав всіх користуватися можливістю безготівкового розрахунку в трамваях і тролейбусах. Для безконтактної оплати проїзду потрібно скористатися мобільним додатком Transpod. Валідатор зчитує інформацію зі смартфону за допомогою Bluetooth. Термінали розміщені в салоні і в кабіні водія.

Нагадаємо, вже в жовтні вартість проїзду в одеському електротранспорті підніметься з 5 до 8 грн. Про це 10 вересня заявив заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін. Чиновник додав, що підвищення проїзду на електротранспорті назріло давно.

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