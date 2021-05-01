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Ведущий теннисист Украины объявил о завершении карьеры

Ведущий теннисист Украины объявил о завершении карьеры

Киев  •  УНН

 • 12583 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Бывший 13-й номер рейтинга АТР теннисист Александр Долгополов объявил о завершении своей профессиональной теннисной карьеры. Об этом он написал в Instagram, передает УНН.

Причиной решения стали травмы и проведенные операции на кисти спортсмена.

Цитата

"Друзья, хочу объявить что завершаю спортивную карьеру! Это было необычное путешествие, длиной во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет, из-за нескольких операций на кисти, я не смог вернутся на тот уровень, который нужен для выступлений там где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью, не вижу смысла", - подчеркнул Долгополов.

Долгополов не участвовал в профессиональных матчах с мая 2018 года, когда проиграл Новаку Джоковичу на старте турнира в Риме.

Лучшим показателем Долгополова в мировом рейтинге остается тринадцатым место, куда он поднялся в январе 2012 года. За время выступлений он выиграл четыре титула ATP (один из них в парном разряде), а также 7,1 млн. долл. призовых за выступления на профессиональном уровне.

Украинские Национальные Новости

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