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Провідний тенісист України оголосив про завершення кар'єри

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишній 13-й номер рейтингу АТР тенісист Олександр Долгополов оголосив про завершення своєї професійної тенісної кар'єри. Про це він написав в Instagram, передає УНН.

Причиною рішення стали травми і проведені операції на кисті спортсмена.

Цитата

"Друзі, хочу оголосити що завершую спортивну кар'єру! Це було незвичайна подорож, довжиною у все моє свідоме життя. На жаль за кілька років, через декілька операцій на кисті, я не зміг повернуться на той рівень, який потрібен для виступів там де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем, не бачу сенсу", - підкреслив Долгополов.

Долгополов не брав участі в професійних матчах з травня 2018 року, коли програв Новаку Джоковичу на старті турніру в Римі.
Найкращим показником Долгополова в світовому рейтингу залишається 13-е місце, куди він піднявся в січні 2012 року. За час виступів він виграв чотири титули ATP (один з них в парному розряді), а також 7,1 млн. дол. призових за виступи на професійному рівні.

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