Рабочая группа, проводившая проверку в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка для выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, не выявила случаев издания преступных приказов. В то же время, установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью. Об этом говорится в заявлении Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ комплексная рабочая группа осуществила служебную проверку в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Провели работу с командирами подразделений, личным составом, осуществлена проверка принятых решений и боевых распоряжений командования бригады. Кроме того, исследовали вопросы организации выполнения боевых задач.

Рабочая группа, проводившая проверку, не выявила случаев издания преступных приказов. В то же время, установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью - говорится в заявлении.

Также сообщается, что с целью недопущения такого в дальнейшем, руководством ВС Украины приняты надлежащие решения и принят ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев. Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности.

15 июля сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение направить рабочую группу во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ для проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава.