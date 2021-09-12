Провальный старт сезона от "Ювентуса": "Наполи" обыграл туринский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В центральном поединке третьего тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" принимал туринский "Ювентус", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
На 10-й минуте форвард “старой синьоры” Альваро Мората помог клубу выйти вперед в счете. Неаполитанцы отыгрались в начале второго тайма после точного удара Политано, а на 85-й минуте Кулибали вырвал для хозяев победу — 2:1.
“Наполи” с девятью очками в активе идет лидером первенства. “Ювентус”, на счету которого одно очко в трех играх, занимает шестнадцатое место. Туринский клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата (1 балл).
Дополнение
В следующем туре “Ювентус” 19 сентября примет “Милан”. “Наполи” днем позже на выезде сыграет с “Удинезе”.