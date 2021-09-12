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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123174 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 138225 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117325 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115219 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 146443 просмотра

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Провальный старт сезона от "Ювентуса": "Наполи" обыграл туринский клуб

Провальный старт сезона от "Ювентуса": "Наполи" обыграл туринский клуб

Киев  •  УНН

 • 14628 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В центральном поединке третьего тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" принимал туринский "Ювентус", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

На 10-й минуте форвард “старой синьоры” Альваро Мората помог клубу выйти вперед в счете. Неаполитанцы отыгрались в начале второго тайма после точного удара Политано, а на 85-й минуте Кулибали вырвал для хозяев победу — 2:1.

“Наполи” с девятью очками в активе идет лидером первенства. “Ювентус”, на счету которого одно очко в трех играх, занимает шестнадцатое место. Туринский клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата (1 балл).

Дополнение

В следующем туре “Ювентус” 19 сентября примет “Милан”. “Наполи” днем ​​позже на выезде сыграет с “Удинезе”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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