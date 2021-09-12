Провальний старт сезону від "Ювентуса": "Наполі" обіграв туринський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У центральному поєдинку третього туру чемпіонату Італії з футболу "Наполі" приймав туринський "Ювентус", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
На 10-й хвилині форвард “старої синьйори” Альваро Мората допоміг клубу вийти вперед у рахунку. Неаполітанці відігралися на початку другого тайму після точного удару Політано, а на 85-й хвилині Кулібалі вирвав для господарів перемогу — 2:1.
“Наполі” з дев’ятьма очками в активі йде лідером першості. “Ювентус”, на рахунку якого одне очко в трьох іграх, займає 16-е місце. Туринський клуб не здобув жодної перемоги на старті чемпіонату (1 бал).
Доповнення
У наступному турі “Ювентус” 19 вересня прийме “Мілан”. “Наполі” днем пізніше на виїзді зіграє з “Удінезе”.