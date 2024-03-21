Против волонтера Тарана, которого задержали за отказ предъявлять военные документы, открыли уголовное дело - ОК "Запад"

Правоохранители открыли уголовное дело против волонтера Кирилла Тарана, которого ранее задержали сотрудники ТЦК из-за того, что отказался предъявить военно-учетные документы. Таран не явился 20 марта по повестке на прохождение военно-врачебной комиссии. Уважительных причин для своей неявки он не сообщил. Об этом в четверг сообщили в ОК "Запад", передает УНН.

Как отмечается, 17 марта Кириллу Тарану в присутствии адвокатов была вручена повестка для прохождения военно-врачебной комиссии 20 марта 2024 года. Однако в определенный законом срок он не явился по повестке и уважительных причин для своей неявки не назвал, добавили в ОК "Запад".

"В отношении военнообязанного гражданина Кирилла Тарана открыто дело по 336 статье Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним

В соцсетях появилось видео на котором во Львове пятеро мужчин в военной форме силой заталкивают гражданского в микроавтобус. Выяснилось, что представители военкомата задержали львовского волонтера Кирилла Тарана.

Украинский Омбудсман Дмитрий Лубинец, комментируя задержание работниками ТЦК во Львове местного волонтера Кирилла Тарана, заявил, что так не должно быть в демократическом обществе.

Позже во Львовском ТЦК прокомментировали задержание волонтера. Там заявили, что Кирилл Таран отказался предъявить военно-учетные документы и проходить ВВК. Также он спровоцировал представителей ТЦК на конфликт.