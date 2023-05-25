Протидроновое оборудование, боеприпасы и сухпайки: Литва на "Рамштайне" представила новый пакет военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который будет состоять из протидронового оборудования, боеприпасов, сухих пайков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
Сообщается, что Арвидас Анушаускас, 25 мая принял участие в дистанционной встрече в формате «Рамштайн», где осветил евроатлантическую перспективу Украины и представил новый пакет военной поддержки Литвы. Военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 миллионов евро.
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«Наша поддержка Украины — это инвестиции в нашу собственную устойчивость, сдерживание и защиту. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве", - сказал министр, подчеркнув, что Литва будет продолжать быть последовательной и поддерживать Украину до победы.
Анушаускас сообщил, что новый пакет военной поддержки Литвы для Украины будет состоять из протидронового оборудования, боеприпасов, сухих пайков и другой поддержки.
«В ходе встречи министр выразил поддержку рассматриваемому пакету санкций ЕС в отношении обхода санкций через третьи страны. Он также подчеркнул важность обучения украинских солдат, отметив, что Литва значительно увеличила масштабы этих учений и количество назначенных на них инструкторов», - говориться в сообщении.
Кроме того, отмечается, что военная поддержка Литвы в этом году, помимо обучения солдат, состоит из переданной военной техники и техники, лечения и реабилитации солдат, взносов в международные фонды.
Дополнение
В течение двух недель на территории Литовской Республики будут проходить международные военные учения "Железный волк 2023-1". К тренировкам присоединились еще одиннадцать стран НАТО.