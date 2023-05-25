Протидроновое оборудование, боеприпасы и сухпайки: Литва на "Рамштайне" представила новый пакет военной помощи Украине

Сообщается, что Арвидас Анушаускас, 25 мая принял участие в дистанционной встрече в формате «Рамштайн», где осветил евроатлантическую перспективу Украины и представил новый пакет военной поддержки Литвы. Военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 миллионов евро.

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«Наша поддержка Украины — это инвестиции в нашу собственную устойчивость, сдерживание и защиту. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве", - сказал министр, подчеркнув, что Литва будет продолжать быть последовательной и поддерживать Украину до победы.

Анушаускас сообщил, что новый пакет военной поддержки Литвы для Украины будет состоять из протидронового оборудования, боеприпасов, сухих пайков и другой поддержки.

«В ходе встречи министр выразил поддержку рассматриваемому пакету санкций ЕС в отношении обхода санкций через третьи страны. Он также подчеркнул важность обучения украинских солдат, отметив, что Литва значительно увеличила масштабы этих учений и количество назначенных на них инструкторов», - говориться в сообщении.

Кроме того, отмечается, что военная поддержка Литвы в этом году, помимо обучения солдат, состоит из переданной военной техники и техники, лечения и реабилитации солдат, взносов в международные фонды.

Дополнение

В течение двух недель на территории Литовской Республики будут проходить международные военные учения "Железный волк 2023-1". К тренировкам присоединились еще одиннадцать стран НАТО.