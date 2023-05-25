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Протидронове обладнання, боєприпаси та сухпайки: Литва на "Рамштайні" представила новий пакет військової допомоги Україні

Протидронове обладнання, боєприпаси та сухпайки: Литва на "Рамштайні" представила новий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 509766 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні "Рамштайн" оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який складатиметься з протидронового обладання, боєприпасів, сухих пайків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Повідомляється, що Арвідас Анушаускас, 25 травня, взяв участь у дистанційній зустрічі у форматі «Рамштайн», де висвітлив євроатлантичну перспективу України та презентував новий пакет військової підтримки Литви. Військова допомога Литви Україні скоро сягне 465 мільйонів євро.

Цитата

«Наша підтримка України — це інвестиції в нашу власну стійкість, стримування і захист. Лише перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному просторі", - сказав міністр, наголосивши, що Литва продовжуватиме бути послідовною і підтримуватиме Україну до перемоги.

Анушаускас повідомив, що новий пакет військової підтримки Литви для України складатиметься з протидронового, боєприпасів, сухих пайків та іншої підтримки.

«Під час зустрічі міністр висловив підтримку пакету санкцій ЄС, що розглядається, щодо обходу санкцій через треті країни. Він також наголосив на важливості навчання українських солдатів, зазначивши, що Литва значно збільшила масштаби цих навчань і кількість призначених на них інструкторів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що військова підтримка Литви цьогоріч, окрім навчання солдатів, складається з переданої військової техніки і техніки, лікування та реабілітації солдатів, внесків у міжнародні фонди.

Доповнення

Протягом двох тижнів на території Литовської Республіки проходитимуть міжнародні військові навчання "Залізний вовк 2023-1". До тренувань долучилися ще одинадцять країн НАТО.

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