Протестуя против сноса МАФа, мужчина залез на киоск и облившись бензином угрожал себя поджечь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве на Троещине мужчина залез на МАФ и протестуя против его сноса облился бензином и угрожал себя поджечь. Сейчас мужчина слез из киоска и предоставляет объяснения правоохранителям. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве Наталья Федоровская.
Цитата
“Около 10:00 мужчина залез на МАФ и когда правоохранители пытались его оттуда снять он облил себя бензином и угрожал себя поджечь. Около 11:00 после переговоров мужчина слез с МАФа”, — рассказала Федоровская.
Детали
По ее словам, в настоящее время мужчина дает объяснения следственно-оперативной группе, после этого будет решаться вопрос об административной ответственности.
Федоровская также подтвердила, что мужчина протестовал против сноса МАФа.
Дополнение
Осенью ночью на Крещатике 40-летний мужчина облил себя зажигательной смесью и поджег.