Протестуючи проти знесення МАФу, чоловік заліз на кіоск й облившись бензином погрожував себе підпалити
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві на Троєщині чоловік заліз на МАФ й протестуючи проти його знесення облився бензином та погрожував себе підпалити. Наразі чоловік зліз з кіоску та надає пояснення правоохоронцям. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Деснянського управління поліції ГУНП у Києві Наталія Федоровська.
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“Близько 10 години чоловік заліз на МАФ й коли правоохоронці намагалися його звідти зняти він облив себе бензином та погрожував себе підпалити. Близько 11 години після перемовин чоловік зліз з МАФу”, — розповіла Федоровська.
Деталі
За її словами, наразі чоловік надає пояснення слідчо-оперативній групі, після цього буде вирішуватися питання про адміністративну відповідальність.
Федоровська також підтвердила, що чоловік протестував проти знесення МАФу.
Доповнення
Восени вночі на Хрещатику 40-річний чоловік облив себе запальною сумішшю та підпалив.