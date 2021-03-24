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Протестуючи проти знесення МАФу, чоловік заліз на кіоск й облившись бензином погрожував себе підпалити

Київ • УНН

 • 15669 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві на Троєщині чоловік заліз на МАФ й протестуючи проти його знесення облився бензином та погрожував себе підпалити. Наразі чоловік зліз з кіоску та надає пояснення правоохоронцям. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Деснянського управління поліції ГУНП у Києві Наталія Федоровська.

Цитата

“Близько 10 години чоловік заліз на МАФ й коли правоохоронці намагалися його звідти зняти він облив себе бензином та погрожував себе підпалити. Близько 11 години після перемовин чоловік зліз з МАФу”, — розповіла Федоровська.

Деталі

За її словами, наразі чоловік надає пояснення слідчо-оперативній групі, після цього буде вирішуватися питання про адміністративну відповідальність.

Федоровська також підтвердила, що чоловік протестував проти знесення МАФу.

Доповнення

Восени вночі на Хрещатику 40-річний чоловік облив себе запальною сумішшю та підпалив.

Українські Національні Новини

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