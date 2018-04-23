Протесты в Армении: студенты объявили забастовку

Студенты начали мирное шествие по центральным улицам армянской столицы, они призывают преподавателей присоединиться к акции.



Походка сопровождается лозунгами в поддержку смены власти, аплодисментами, свистом и сигналами сопровождающих их автомобилей.

Как сообщал УНН, 22 апреля в Ереване прошел митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром.

По оценкам полиции, в нем приняли участие 35 000 человек, по оценкам оппозиции - 160000. Этот митинг стал самым массовым за 10 дней акций против Саргсяна, которого участники протеста обвиняют в неэффективном управлении экономикой. Акции против премьера возглавил депутат парламента, глава оппозиционной фракции "Элк" Никол Пашинян.