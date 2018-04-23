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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19912 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Протести в Вірменії: студенти оголосили страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У понеділок, 23 квітня, до акцій протесту в Єревані приєдналися студенти вірменських ВНЗ, вони оголосили про початок страйку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новости Армении.

Протести в Вірменії: студенти оголосили страйк

Студенти почали мирну ходу центральними вулицями вірменської столиці, вони закликають викладачів приєднатися до акції.

Хода супроводжується гаслами на підтримку зміни влади, оплесками, свистом і сигналами супроводжуючих їх автомобілів.

Як повідомляв УНН, 22 квітня в Єревані пройшов мітинг проти колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна, 17 квітня обраного прем’єр-міністром.

За оцінками поліції, у ньому взяли участь 35 тисяч осіб, за оцінками опозиції — 160 тисяч. Цей мітинг став наймасовішим за 10 днів акцій проти Саргсяна, якого учасники протесту звинувачують у неефективному управлінні економікою. Акції проти прем’єра очолив депутат парламенту, глава опозиційної фракції “Елк” Нікол Пашинян.

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