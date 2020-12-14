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Протесты в Беларуси: милиция Минска не разрешила провести акцию

Киев • УНН

 • 33097 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сотрудники правоохранительных органов не позволили пенсионерам провести в Минске акцию протеста “Марш мудрости”, возможно, среди них есть задержанные. Об этом сообщил в понедельник белорусский портал Onliner в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Протесты в Беларуси: милиция Минска не разрешила провести акцию

Несколько десятков человек собрались на площади Независимости, чтобы отправиться маршем протеста вдоль одноименного проспекта. Протестующих окружили прибывшие на площадь сотрудники ОМОН. По свидетельству очевидцев, нескольких демонстрантов силовики провели в микроавтобусы. В настоящее время на площади никого не осталось из числа протестующих.

Сотрудники ГАИ открыли движение по проспекту Независимости в районе площади. Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы станции метро “Площадь Ленина”, которая была временно закрыта. В правоохранительных органах пока не комментируют события, произошедшие на площади Независимости.

Ранее в акциях протеста пенсионеров принимали участие более 2 тыс. человек, которые совершали марш от площади Независимости до площади Якуба Коласа. В предыдущие два раза силовики не позволили пройти пенсионерам традиционным маршрутом, милицией были задержаны несколько участников несанкционированных мероприятий.

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