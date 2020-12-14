Протесты в Беларуси: милиция Минска не разрешила провести акцию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сотрудники правоохранительных органов не позволили пенсионерам провести в Минске акцию протеста “Марш мудрости”, возможно, среди них есть задержанные. Об этом сообщил в понедельник белорусский портал Onliner в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Несколько десятков человек собрались на площади Независимости, чтобы отправиться маршем протеста вдоль одноименного проспекта. Протестующих окружили прибывшие на площадь сотрудники ОМОН. По свидетельству очевидцев, нескольких демонстрантов силовики провели в микроавтобусы. В настоящее время на площади никого не осталось из числа протестующих.
Сотрудники ГАИ открыли движение по проспекту Независимости в районе площади. Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы станции метро “Площадь Ленина”, которая была временно закрыта. В правоохранительных органах пока не комментируют события, произошедшие на площади Независимости.
Ранее в акциях протеста пенсионеров принимали участие более 2 тыс. человек, которые совершали марш от площади Независимости до площади Якуба Коласа. В предыдущие два раза силовики не позволили пройти пенсионерам традиционным маршрутом, милицией были задержаны несколько участников несанкционированных мероприятий.