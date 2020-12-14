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Протести у Білорусі: міліція Мінська не дозволила провести акцію

Київ • УНН

 • 33097 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Співробітники правоохоронних органів не дозволили пенсіонерам провести в Мінську акцію протесту “Марш мудрості”, можливо, серед них є затримані. Про це повідомив у понеділок білоруський портал Onliner в своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Протести у Білорусі: міліція Мінська не дозволила провести акцію

Декілька десятків людей зібралися на площі Незалежності, щоб відправитися маршем протесту вздовж однойменного проспекту. Протестувальників оточили співробітники ОМОН, які прибули на площу. За свідченням очевидців, кількох демонстрантів силовики провели в мікроавтобуси. В даний час на площі нікого не залишилося з числа протестуючих.

Співробітники ДАІ відкрили рух по проспекту Незалежності в районі площі. Мінський метрополітен повідомив про відновлення роботи станції метро “Площа Леніна”, яка була тимчасово закрита. У правоохоронних органах поки не коментують події, що відбулися на площі Незалежності.

Раніше в акціях протесту пенсіонерів брали участь понад 2 тис. осіб, які здійснювали марш від площі Незалежності до площі Якуба Коласа. У попередні два рази силовики не дозволили пройти пенсіонерам традиційним маршрутом, міліцією були затримані декілька учасників несанкціонованих заходів.

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