Протас заявил, что дистанция в 1-2 метра минимизирует риски распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Соблюдение дистанции в 1-2 метра в магазинах, супермаркетах позволяет минимизировать риски распространения инфекционной болезни, в частности COVID-19. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины 2014 - 2016 гг, передает УНН.
“Это то условное, разумное расстояние (социальная дистанция в 1-2 метра — ред.), которое позволяет минимизировать риски распространения инфекционной болезни, в частности коронавируса. Это является действенным механизмом, поскольку единственным источником возбудителя является больной человек и если мы будем придерживаться эту дистанцию, то мы минимизируем возможность передачи болезни и возможность инфицирования людей, которые находятся рядом с инфицированным человеком”, — рассказал Протас.
Напомним, в МОН призвали не проводить последние звонки и школьные выпускные чтобы не распространять коронавирус.