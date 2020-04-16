Протас заявив, що дистанція у 1-2 метри мінімізує ризики розповсюдження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Дотримання дистанції у 1-2 метри в магазинах, супермаркетах дозволяє мінімізувати ризики розповсюдження інфекційної хвороби, зокрема COVID-19. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив Святослав Протас, який очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу України 2014 — 2016 рр, передає УНН.
“Це та умовна, розумна відстань (соціальна дистанція в 1-2 метри —ред.) яка дозволяє мінімізувати ризики розповсюдження інфекційної хвороби, зокрема коронавірусу. Це є дієвим механізмом, оскільки єдиним джерелом збудника є хвора людина і якщо ми будемо дотримуватися цієї дистанції то ми мінімізуємо можливість передачі хвороби та можливість інфікування людей, які знаходяться поруч з інфікованою людиною”, — розповів Протас.
Нагадаємо, у МОН закликали не проводити останні дзвоники та шкільні випускні щоб не поширювати коронавірус.