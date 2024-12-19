Просто отморозок: Зеленский отреагировал на "предложение" путина о "технологической дуэли"

Адекватный человек не предложил бы "технологическую дуэль". Так Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе отреагировал на "предложение" российского диктатора владимира путина, пишет УНН.

"Сегодня товарищ из кремля сказал, что россия предлагает "технологическую дуэль". путин говорит, что "мы ударим „Орешником", например, где-то по Киеву, а они пусть поставят ПВО, и посмотрим, что будет". Вы считаете, что это адекватный человек? Ну, просто отморозок!" - сказал Зеленский.

Напомним

Ранее на пресс-конференции путин заявил о "нормальной" экономике рф и сравнил войну с "движухой". Он предложил провести "эксперимент" с ракетой "орешник" против ПВО Украины в Киеве.