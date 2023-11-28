Прорывная терапия стволовыми клетками демонстрирует потенциал в лечении рассеянного склероза
Киев • УНН
Новый метод лечения рассеянного склероза стволовыми клетками продемонстрировал безопасность и потенциал в предотвращении повреждения нервов в небольшом исследовании на ранней стадии, причем клетки, введенные непосредственно в мозг пациента, показали благоприятные долгосрочные эффекты.
Врачи с осторожным оптимизмом оценивают новый метод лечения рассеянного склероза. Метод заключается в инъекциях стволовых клеток в мозг пациентов. Клинические исследования показали, что этот способ лечения является безопасным и имеет потенциал для предотвращения дальнейшего повреждения нервных тканей в случае рассеянного склероза. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Несмотря на то, что исследование сравнительно небольшое и находится лишь на ранней стадии, оно позволило оценить переносимость инъекций клеток пациентами непосредственно в мозг. Результаты наблюдений за больными, которые согласились пройти эту терапию, в течение последнего года показали, что инъекции могут долгосрочно и благоприятно влиять на состояние здоровья.
Мы пока не знаем, начало ли это фантастического пути или нет, но результаты очень убедительны и последовательны
Издание уточняет, что по данным ВОЗ, в мире более 2 миллионов людей борются с рассеянным склерозом. При этом большинство препаратов предназначены для лечения этой болезни на ранних стадиях. Однако такому лечению характерны рецидивы и ремиссии. Статистика ВОЗ свидетельствует, что две трети пациентов через 30 лет после установления диагноза переходят во вторичную прогрессирующую стадию, которая становится причиной инвалидности.
В случае рассеянного склероза иммунная система организма атакует защитные миелиновые оболочки, окружающие нервные волокна. Это приводит к повреждениям всей нервной системы и нарушению передачи электрических сигналов.
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В рамках нового испытания, проводимого на людях, исследователи вводили непосредственно в мозг пациентов с прогрессирующей формой рассеянного склероза от 5 до 24 миллионов нейральных стволовых клеток. Предполагается, что стволовые клетки уменьшают воспаление. У некоторых пациентов во время экспериментального лечения наблюдались побочные эффекты, такие как тремор и стероидный психоз. Однако эти симптомы быстро проходили после начала соответствующей терапии.
Дополнение
В целом исследование показало, что ни у одного из испытуемых с прогрессирующей стадией рассеянного склероза не ухудшились симптомы, и не наступила инвалидность. Несмотря на то, что большинство из них уже пользовались инвалидными колясками до начала испытаний. Эксперты уверены, если бы не лечение стволовыми клетками, состояние их пациентов ухудшилось бы.
Профессор Паоло Мураро, эксперт по нейроиммунологии из Имперского колледжа Лондона, который не принимал участия в исследовании, заявил, что результаты этого эксперимента установили "эталон для производства и контроля качества клеточного препарата".
Однако, по его словам, остаются дополнительные проблемы, одна из которых - масштабирование терапии и ее доступность для проведения более крупных испытаний. А это долгая дорога, но, безусловно, достойная".
Прорывная терапия стволовыми клетками демонстрирует потенциал в лечении рассеянного склероза
Новый метод лечения рассеянного склероза стволовыми клетками продемонстрировал безопасность и потенциал в предотвращении повреждения нервов в небольшом исследовании на ранней стадии, причем клетки, введенные непосредственно в мозг пациента, показали благоприятные долгосрочные эффекты.
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