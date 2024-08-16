В Легионе "Свобода России" на фоне боев в Курской области призвали российских военных добровольно сдаваться в плен ВСУ. А тем, кто желает воевать за нормальное будущее рф, - присоединяться к Легиону, передает УНН.

"Обращаемся к военнослужащим российской армии. Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты рф сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медаль полкана или очередной особняк Герасимова. Это решение - здоровая альтернатива бездумной смерти", - говорится в заявлении Легиона „Свобода России".

В Легионе призвали всех военнослужащих вс рф добровольно сдаваться в плен ВСУ.

"... для тех, кто имеет желание продолжить воевать за нормальное будущее для России, остается железная опция присоединиться к Легиону. Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обратить оружие на Кремль. История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу. И, кажется, этот момент уже наступил", - резюмировали в Легионе.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о создании военной комендатуры на подконтрольной территории курской области. Украинские силы, как сообщалось, взяли под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и контролируя более 1000 кв. км территории рф.