Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники
Киев • УНН
Движение грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлено на пункте пропуска "Ужгород". Ранее движение было заблокировано словацкими перевозчиками 11 декабря.
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию, где в пункте пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" акцию проводили словацкие перевозчики, частично восстановлен, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен. С 19:30 13 декабря словацкая сторона частично возобновила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию
Детали
Как сообщается, по состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины уже оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.
"Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически за час пропускают по 3-4 грузовика", - указали в ГПСУ.
Напомним
11 декабря представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород". Перевозчики ограничивали движение грузовиков, которые направлялись из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков не блокировали. Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники
Движение грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлено на пункте пропуска "Ужгород". Ранее движение было заблокировано словацкими перевозчиками 11 декабря.
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