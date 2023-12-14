Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию, где в пункте пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" акцию проводили словацкие перевозчики, частично восстановлен, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен. С 19:30 13 декабря словацкая сторона частично возобновила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Детали

Как сообщается, по состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины уже оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.

"Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически за час пропускают по 3-4 грузовика", - указали в ГПСУ.

Напомним

11 декабря представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород". Перевозчики ограничивали движение грузовиков, которые направлялись из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков не блокировали. Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.