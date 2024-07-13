Проект "Беларускі Гаюн" утверждает, что в ночь на 13 июля один из российских "шахедов" пролетел над территорией Беларуси более 350 километров. Дрон долетел до Витебской области, передает УНН.

"По нашим данным, уже в районе 3:00 "шахед" пересек белорусско-украинскую границу в районе г.п. Лоев (Гомельская обл.) и продолжил движение на север", - говорится в сообщении "Беларуски Гаюн".

Сообщается, что "шахед" пролетел Гомель и Жлобин, вошел в Могилевскую область, а затем и в Минскую область, максимально приблизившись к Минску (Жодино и Борисову). Около 5 утра по тревоге на перехват был поднят вертолет Ми-24 и истребитель Су-30, авиация была замечена как раз в районе пролета БПЛА - границы Минской, Могилевской и Витебской областей.

Далее "шахед" вошел в Витебскую область Беларуси и, вероятно, долетел до Витебска. Суммарно дрон-камикадзе типа "шахед" ночью и утром 13 июля пролетел над территорией Беларуси более 350 км.

Куда в итоге направлялся и где сейчас находится беспилотник - неизвестно.

Дополнение

Ранее воздушные силы сообщали, что во время ночных атак в Донецкой и Харьковской областях силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских беспилотника, а один беспилотник покинул воздушное пространство Украины в направлении Беларуси.

Добавим

Аналогичная ситуация произошла с "шахедом", который был частью атаки на Украину 11 июля - он тоже улетел в Беларусь, где окончательно исчез с радаров.