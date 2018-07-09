Прокурор АРК в среду примет заявления о преступлениях от жителей оккупированного полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов в среду будет принимать в Херсоне от жителей оккупированного полуострова заявления о совершении преступлений оккупационными властями, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
"С целью выявления нарушений конституционных прав и свобод граждан на временно оккупированной территории полуострова Крым, совершенных представителями оккупационной власти, состоится личный прием граждан прокурором Автономной Республики Крым в помещении подразделения прокуратуры Автономной Республики Крым, расположенном в Херсоне", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что прокурор будет принимать заявления от жителей оккупированного Крыма среду, 11 июля, с 16:00 до 18:00.
Напомним, прокуратура АРК зафиксировала более 200 иностранцев, посещавших аннексированный Крым в нарушение норм украинского законодательства.