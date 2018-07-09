Прокурор АРК в среду примет заявления о преступлениях от жителей оккупированного полуострова

"С целью выявления нарушений конституционных прав и свобод граждан на временно оккупированной территории полуострова Крым, совершенных представителями оккупационной власти, состоится личный прием граждан прокурором Автономной Республики Крым в помещении подразделения прокуратуры Автономной Республики Крым, расположенном в Херсоне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что прокурор будет принимать заявления от жителей оккупированного Крыма среду, 11 июля, с 16:00 до 18:00.

Напомним, прокуратура АРК зафиксировала более 200 иностранцев, посещавших аннексированный Крым в нарушение норм украинского законодательства.