Прокурор АРК прийматиме у середу заяви про злочини від жителів окупованого півострова

“З метою виявлення порушень конституційних прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території півострова Крим, вчинених представниками окупаційної влади, відбудеться особистий прийом громадян прокурором Автономної Республіки Крим у приміщені підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, розташованому в м.Херсоні”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі розповіли, що прокурор прийматиме заяви від мешканців окупованого Криму середу, 11 липня, з 16:00 до 18:00.

Нагадаємо, прокуратура АРК зафіксувала понад 200 іноземців, які відвідували анексований Крим в порушення норм українського законодавства.