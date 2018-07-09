Прокурор АРК прийматиме у середу заяви про злочини від жителів окупованого півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов у середу прийматиме у Херсоні від жителів окупованого півострова заяви про вчинення злочинів окупаційною владою, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.
“З метою виявлення порушень конституційних прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території півострова Крим, вчинених представниками окупаційної влади, відбудеться особистий прийом громадян прокурором Автономної Республіки Крим у приміщені підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, розташованому в м.Херсоні”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі розповіли, що прокурор прийматиме заяви від мешканців окупованого Криму середу, 11 липня, з 16:00 до 18:00.
Нагадаємо, прокуратура АРК зафіксувала понад 200 іноземців, які відвідували анексований Крим в порушення норм українського законодавства.