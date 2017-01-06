Прокуратура выявила нарушение прав осужденных в Кагарлыкской исправительной колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По результатам выезда в Кагарлыкскую исправительную колонию № 115 были выявлены многочисленные нарушения прав осужденных по привлечению их к оплачиваемой работе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Так, на протяжении октября-ноября 2016 года осужденных к оплачиваемому труду привлечено без заключения с ними срочных трудовых договоров.
Также установлены факты незаконного возмещения за счет средств осужденных расходов на питание. Не соблюдаются требования законодательства при помещении осужденных в дисциплинарный изолятор.
Выявлены нарушения при решении вопросов о применении к осужденным льгот, предусмотренных ст.81 (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания) и ст.82 (замена неотбытой части наказания более мягким) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, имеют место случаи необеспечения надлежащих требований режима учреждения по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов, а также осуществление с осужденными социально-воспитательной работы.
Реагируя на указанные нарушения, прокуратурой области внесено указание, которое находится на рассмотрении.