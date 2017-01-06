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Прокуратура выявила нарушение прав осужденных в Кагарлыкской исправительной колонии

Прокуратура выявила нарушение прав осужденных в Кагарлыкской исправительной колонии

Киев • УНН

 • 9999 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. По результатам выезда в Кагарлыкскую исправительную колонию № 115 были выявлены многочисленные нарушения прав осужденных по привлечению их к оплачиваемой работе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Так, на протяжении октября-ноября 2016 года осужденных к оплачиваемому труду привлечено без заключения с ними срочных трудовых договоров.

Также установлены факты незаконного возмещения за счет средств осужденных расходов на питание. Не соблюдаются требования законодательства при помещении осужденных в дисциплинарный изолятор.

Выявлены нарушения при решении вопросов о применении к осужденным льгот, предусмотренных ст.81 (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания) и ст.82 (замена неотбытой части наказания более мягким) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, имеют место случаи необеспечения надлежащих требований режима учреждения по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов, а также осуществление с осужденными социально-воспитательной работы.

Реагируя на указанные нарушения, прокуратурой области внесено указание, которое находится на рассмотрении.

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