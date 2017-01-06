Прокуратура виявила порушення прав засуджених в Кагарлицькій виправній колонії

Так, упродовж жовтня-листопада 2016 засуджених до оплачуваної праці залучено без укладення з ними строкових трудових договорів.

Також встановлено факти незаконного відшкодування за рахунок коштів засуджених витрат на харчування. Не дотримуються вимоги законодавства при поміщенні засуджених до дисциплінарного ізолятора.

Виявлено порушення при вирішенні питань про застосування до засуджених пільг, передбачених ст.81 (умовно-дострокове звільнення від відбування покарання) та ст.82 (заміна невідбутої частини покарання більш м’яким) Кримінального кодексу України.

Окрім того, мають місце випадки незабезпечення належних вимог режиму установи щодо перекриття каналів надходження заборонених предметів, а також здійснення із засудженими соціально-виховної роботи.

Реагуючи на вказані порушення, прокуратурою області внесено вказівку, яка перебуває на розгляді.