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Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области

Киев • УНН

 • 12850 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. По факту блокирования активистами железнодорожного пути в Луганской области открыли уголовное производство по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в прокуратуре Луганской области.

"Открыто уголовное производство отделом полиции по ч.1 ст.279 УК - это блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

При этом, по данным пресс-службы пока прокуратура осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве.

"Сейчас еще рано говорить об оценке указанных действий участников акции, но мы будем контролировать ход данного уголовного производства и ход досудебного расследования", - уточнили в ведомстве.

Напомним, по данным полиции, активисты продолжают блокировать поезд, который двигался в сторону оккупированной территории Луганской области.

Накануне вечером активисты остановили поезд, который едва не протаранил блокпост ветеранов АТО на железной дороге Луганск-Попасная.

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