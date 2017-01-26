Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За фактом блокування активістами залізничної колії у Луганській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.279 Кримінального кодексу України. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у прокуратурі Луганської області.
"Відкрито кримінальне провадження відділом поліції за ч.1 ст.279 ККУ – це блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту", - повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
При цьому, за даними прес-служби наразі прокуратура здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.
"Зараз ще рано говорити про оцінку вказаних дій учасників акції, але ми будемо контролювати хід даного кримінального провадження та хід досудового розслідування", - уточнили у відомстві.
Нагадаємо, за даними поліції, активісти продовжують блокувати потяг, який рухався у бік окупованої території Луганської області.
Напередодні ввечері активісти зупинили потяг, який ледь не протаранив блокпост ветеранів АТО на залізниці Луганськ-Попасна.