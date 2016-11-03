Прокуратура начала обыски на Госпредприятии в Киеве, осуществляющем хранение и перевалку нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В рамках досудебного расследования оперативно-следственные работники начали обыски на Государственном предприятии в Киеве и на его Херсонском представительстве, осуществляющем хранение и перевалку нефтепродуктов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская.
По данным прокуратуры, соответствующие мероприятия проходят с целью проверки обоснованности цен на услуги по перевалке нефтепродуктов и возможных фактов незаконной реализации горюче-смазочных материалов через сеть сомнительных АЗС, расположенных в Херсоне и на территории области.
Как сообщал УНН, в Херсонской области остановлена деятельность более 20 нелегальных АЗС - прокурор области.
Напомним, в Киевской области в течение 9 мес. изъяли нелегального топлива на более чем 4,8 млн грн.
Также напомним, как сообщал УНН, в текущем году в Тернопольской области обнаружили 39 тыс. литров фальсифицированного ДТ.
В течение года в Донецкой области конфисковали нелегального горючего почти на 6 млн грн.
Также напомним, операторы рынка горючего призвали Президента отреагировать на расцвет нелегального рынка горюче-смазочных материалов.