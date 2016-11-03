Прокуратура розпочала обшуки на Держпідприємстві у Києві, що здійснює зберігання та перевалку нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В рамках досудового розслідування оперативно-слідчі працівники розпочали обшуки на Державному підприємстві у м.Києві та на його Херсонському представництві, що здійснює зберігання та перевалку нафтопродуктів. Про це у ексклюзивному коментарі УНН розповів прес-секретар прокуратури Херсонської області Анна Чернявська.
За даними прокуратури, відповідні заходи проходять з метою перевірки обґрунтованості цін на послуги із перевалки нафтопродуктів та можливих фактів незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів через мережу сумнівних АЗС розміщених у Херсоні та на території області.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині зупинено діяльність більше 20 нелегальних АЗС - прокурор області.
Нагадаємо, на Київщині протягом 9 міс. вилучили нелегального пального на понад 4,8 млн грн.
Також нагадаємо, як повідомляв УНН, протягом поточного року на Тернопільщині виявили 39 тис. літрів фальсифікованого ДП.
Протягом року на Донеччині конфіскували нелегального пального на майже 6 млн грн.
Також нагадаємо, оператори ринку пального закликали Президента відреагувати на розквіт нелегального ринку паливно-мастильних матеріалів.