Прокуратура просит суд увеличить залог Каськиву

"Обжаловали в части суммы залога", - сказала Сарган и уточнила, что прокуратура просит увеличить сумму залога до 480 тыс. грн.

Пресс-секретарь пояснила, что прокуратура в своей жалобе не могла просить большего размера залога, чем 480 тыс. грн, поскольку Каськив уплатил суммы нанесенного ущерба в бюджет.

Добавим, по данным Апелляционного суда Киева, рассмотрение жалобы прокуратуры назначено на 11.10 13 ноября.

Напомним, суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тыс. грн.

В ГПУ накануне указали, что у Каськива есть пять дней на внесение залога.

В ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).