Прокуратура просить суд збільшити заставу Каськіву

“Оскаржили у частині суми застави”, — сказала Сарган і уточнила, що прокуратура просить збільшити суму застави до 480 тис. грн.

Прес-секретар пояснила, що прокуратура у своїй скарзі не могла просити більшого розміру застави, ніж 480 тис. грн, оскільки Каськів сплатив суми завданих збитків до бюджету.

Додамо, за даними Апеляційного суду Києва, розгляд скарги прокуратури призначено на 11.10 13 листопада.

Нагадаємо, суд визначив для Каськіва арешт із можливістю внесення застави в 160 тис. грн.

У ГПУ напередодні вказали, що у Каськіва є п’ять днів на внесення застави.

У ніч на 1 листопада Каськіва екстрадували до України з Панами.

Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).