Прокуратура сообщила о подозрении банде злоумышленников в Ивано-Франковской области

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Николай Ильницкий, организатор группы местный житель, а его сообщники — двое граждан Грузии и житель Житомирской области.

“В ходе следствия установлено, что банда с применением огнестрельного оружия, физического и психологического воздействия на потерпевших в 2015-2016 годах совершил два разбойных нападения и покушение на разбой в Прикарпатье и Житомирщине, а также кражу в Хмельницкой области”, -сообщила в ведомстве.

Сейчас все четверо находятся под стражей, им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 4,5 ст.185 (кража), ч.4 ст.187 (разбой), ч.1 ст.14, ч.4 с.187 (приготовление к разбою), ст.257 (бандитизм), ч.3 ст .262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины .

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 14 апреля правоохранители в Одессе провели обыски у лиц причастных к нескольким убийствам .