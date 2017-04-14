Прокуратура сообщила о подозрении банде злоумышленников в Ивано-Франковской области

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63956 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107777 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165437 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121409 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119582 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114123 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105304 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107300 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103759 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157015 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура сообщила о подозрении банде злоумышленников в Ивано-Франковской области

Прокуратура сообщила о подозрении банде злоумышленников в Ивано-Франковской области

Киев  •  УНН

 • 7039 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Прокуратура Ивано-Франковской области сообщила о подозрении четырем участникам организованной банды, совершивших ряд особо тяжких преступлений на территории Прикарпатья и других областей. Среди них двое иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, передает УНН.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Николай Ильницкий, организатор группы местный житель, а его сообщники — двое граждан Грузии и житель Житомирской области.

“В ходе следствия установлено, что банда с применением огнестрельного оружия, физического и психологического воздействия на потерпевших в 2015-2016 годах совершил два разбойных нападения и покушение на разбой в Прикарпатье и Житомирщине, а также кражу в Хмельницкой области”, -сообщила в ведомстве.

Сейчас все четверо находятся под стражей, им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 4,5 ст.185 (кража), ч.4 ст.187 (разбой), ч.1 ст.14, ч.4 с.187 (приготовление к разбою), ст.257 (бандитизм), ч.3 ст .262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины .

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 14 апреля правоохранители в Одессе провели обыски у лиц причастных к нескольким убийствам .

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