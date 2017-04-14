Прокуратура повідомила про підозру банді розбійників на Івано-Франківщині

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Микола Ільницький, організатор групи місцевий житель, а його спільники — двоє громадян Грузії та мешканець Житомирської області.

“У ході слідства встановлено, що банда із застосуванням вогнепальної зброї, фізичного та психологічного впливу на потерпілих у 2015–2016 роках вчинила два розбійні напади і замах на розбій на Прикарпатті та Житомирщині, а також крадіжку в Хмельницькій області”, -повідомили у відомстві.

Наразі всі четверо перебувають під вартою, їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 4,5 ст.185 (крадіжка), ч.4 ст.187 (розбій), ч.1 ст.14, ч.4 с.187 (готування до розбою), ст.257 (бандитизм), ч.3 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 14 квітня правоохоронці в Одесі провели обшуки у осіб причетних до кількох вбивств.