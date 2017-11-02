Прокуратура попросила суд арестовать имущество сына Авакова

"На имущество (Александра Авакова - ред.) уже наложен предварительный арест в порядке ч.9 ст.170 УПК Украины и подано ходатайство в суд об аресте имущества", - сообщил собеседник агентства.

Также УНН из собственных источников удалось узнать, что ходатайство об аресте имущества будут поданы по всем трем фигурантам "дела рюкзаков".

В то же время, адвокат Авакова Александр Лысак сказал, что защита пока не располагает информацией о каких-либо ходатайствах об аресте имущества их подзащитного.

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Позже стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле.