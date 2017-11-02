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Прокуратура попросила суд арештувати майно сина Авакова

Прокуратура попросила суд арештувати майно сина Авакова

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура звернулася до суду про накладення арешту на майно приватної особи у "справі рюкзаків". Про це УНН повідомили у САП у відповідь на запитання, чи було подано клопотання про арешт майна Олександра Авакова.

"На майно (Олександра Авакова - ред.) вже накладено попередній арешт у порядку ч.9 ст.170 КПК України та подано клопотання до суду про арешт майна", - повідомив співрозмовник агентства.

Також УНН з власних джерел вдалося дізнатися, що клопотання щодо арешту майна будуть подані щодо всіх трьох фігурантів "справи рюкзаків".

Водночас, адвокат Авакова Олександр Лисак сказав, що захист поки що не має інформації щодо будь-яких клопотань про арешт майна їхнього підзахисного.

Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю

31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі.

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