Прокуратура объявила подозрение экс-директору "Олимпийского"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Прокуратура Киева объявила подозрение экс-директору ГП "Олимпийский" в причастности к хищению средств при подготовке к "Евро-2012". Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"В рамках производства Киевской прокуратуры и К СБУ о хищении средств "Евро - 2012" проведены обыски и объявлено о подозрении экс директору ГП "Олимпийский", генеральному директору фирмы - подрядчика и директору посреднической структуры. Сумма убытков только при закупке сидений для стадиона - 27 млн грн в 2011 году", - написал Луценко.
Как сообщал УНН, прокуратура провела 25 обысков по делу хищения бюджета Евро-2012.