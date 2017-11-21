Прокуратура объявила подозрение экс-директору "Олимпийского"

"В рамках производства Киевской прокуратуры и К СБУ о хищении средств "Евро - 2012" проведены обыски и объявлено о подозрении экс директору ГП "Олимпийский", генеральному директору фирмы - подрядчика и директору посреднической структуры. Сумма убытков только при закупке сидений для стадиона - 27 млн ​​грн в 2011 году", - написал Луценко.

Как сообщал УНН, прокуратура провела 25 обысков по делу хищения бюджета Евро-2012.