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Прокуратура оголосила підозру екс-директору “Олімпійського”

Прокуратура оголосила підозру екс-директору “Олімпійського”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прокуратура м.Києва оголосила підозру екс-директору ДП “Олімпійський” в причетності до розкрадання коштів під час підготовки до “Євро-2012”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН

“В рамках провадження Київської прокуратури та К СБУ про розкрадання коштів "Євро - 2012" проведено обшуки та оголошено про підозру екс директору ДП "Олімпійський", генеральному директору фірми — підрядника і директору посередницької структури. Сума збитків лише при закупівлі сидінь для стадіону — 27 млн грн 2011 року”, - написав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, прокуратура провела 25 обшуків у справі розкрадання бюджету Євро-2012.

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