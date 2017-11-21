Прокуратура оголосила підозру екс-директору “Олімпійського”

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прокуратура м.Києва оголосила підозру екс-директору ДП “Олімпійський” в причетності до розкрадання коштів під час підготовки до “Євро-2012”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.