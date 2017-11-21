Прокуратура оголосила підозру екс-директору “Олімпійського”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прокуратура м.Києва оголосила підозру екс-директору ДП “Олімпійський” в причетності до розкрадання коштів під час підготовки до “Євро-2012”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“В рамках провадження Київської прокуратури та К СБУ про розкрадання коштів "Євро - 2012" проведено обшуки та оголошено про підозру екс директору ДП "Олімпійський", генеральному директору фірми — підрядника і директору посередницької структури. Сума збитків лише при закупівлі сидінь для стадіону — 27 млн грн 2011 року”, - написав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, прокуратура провела 25 обшуків у справі розкрадання бюджету Євро-2012.