Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке
Киев • УНН
Прокуратура города Киева обжаловала приговор к 3 годам лишения свободы, вынесенный актеру Остапу Ступке за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что наказание было слишком мягким.
Прокуратура подала в суд апелляционную жалобу на приговор, которым актер Остап Ступка приговорен к трем годам ограничения свободы и лишен права управления транспортными средствами на 8 лет за совершение ДТП в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Сегодня подали апелляционную жалобу (на приговор суда - ред.)
Дополнение
Голосеевский районный суд Киева огласил приговор актеру Остапу Ступке по делу о пьяном ДТП. Ступке назначили ограничение свободы на 3 года с лишением права управлять транспортными средствами на 8 лет.
В прокуратуре сообщали, что приговор суда будет обжалован прокурором в апелляционном порядке по основаниям неправильного применения закона об уголовной ответственности, из-за мягкости назначенного наказания.
Напомним
Дорожное происшествие произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева.
По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по улице Федорова в направлении перекрестка с улицей Казимира Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.
Водителя Range Rover, 1967 года рождения, задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1, 62 промилле алкоголя в его крови.
Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.
Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке
Прокуратура города Киева обжаловала приговор к 3 годам лишения свободы, вынесенный актеру Остапу Ступке за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что наказание было слишком мягким.
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