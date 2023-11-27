Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке

Прокуратура подала в суд апелляционную жалобу на приговор, которым актер Остап Ступка приговорен к трем годам ограничения свободы и лишен права управления транспортными средствами на 8 лет за совершение ДТП в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Сегодня подали апелляционную жалобу (на приговор суда - ред.) - сообщили в прокуратуре.

Дополнение

Голосеевский районный суд Киева огласил приговор актеру Остапу Ступке по делу о пьяном ДТП. Ступке назначили ограничение свободы на 3 года с лишением права управлять транспортными средствами на 8 лет.

В прокуратуре сообщали, что приговор суда будет обжалован прокурором в апелляционном порядке по основаниям неправильного применения закона об уголовной ответственности, из-за мягкости назначенного наказания.

Напомним

Дорожное происшествие произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева.

По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по улице Федорова в направлении перекрестка с улицей Казимира Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

Водителя Range Rover, 1967 года рождения, задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1, 62 промилле алкоголя в его крови.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.