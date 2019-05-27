Прокуратура Крыма расследует нарушения прав человека на полуострове как международные военные преступления

Так, сегодня согласительный совет Верховной Рады должен был решать вопрос, выносить ли правительственный законопроект №9438 на рассмотрение в сессионный зал.

"Прокуратура АР Крым тоже присоединялась к работе над этим законопроектом, поскольку мы квалифицируем и расследуем нарушение прав человека в Крыму как международные военные преступления. Мы сообщили о подозрении так называемому прокурору Республики Крым Поклонской (Наталья Поклонская - ред.), лицам, которые преследовали наших военнопленных моряков именно по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, как за военные преступления. Однако для более эффективной работы мы нуждаемся приведения законодательства Украины в соответствие с нормами международного гуманитарного права, это позволит нам обеспечить неотвратимость наказания за нарушение прав граждан Украины оккупантам", - отметил Мамедов.

Как сообщал УНН, Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об обеспечении гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права.