Прокуратура Киева объявила подозрение 36-летней женщине за убийство двух малолетних детей

“По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 3 матери двух малолетних детей, тела которых утром 28 октября 2018 года обнаружили в озере Серебряный кол, объявлено подозрение в умышленном убийстве. В понедельник, 29 октября 2018 года, в Дарницкий райсуд г. Киева прокурором было внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей”, - говорится в сообщении.

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Действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

Напомним, информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила вечером 26 октября 2018 года от отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь.

Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

Правоохранители, которые сразу выехали на место происшествия, начали отработку территории вокруг озера и обнаружили в воде у берега носовой платок и несколько конфет, предположительно принадлежавших пропавшим детям. Утром следующего дня водолазы и сотрудники ГСЧС продолжили поиски и обнаружили тела утопленных детей.

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В воскресенье, 28 октября 2018 года, на месте трагической гибели мальчика и девочки с участием подозреваемого был проведен следственный эксперимент.

В рамках следствия будут назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. До решения вопроса об избрании меры пресечения задержана будет находиться в ИВС. Причины ее страшного поступка пока устанавливает следствие. Ход расследования взят на особый контроль.