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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура хочет временно лишить депутата Арьеву водительских прав

Прокуратура хочет временно лишить депутата Арьеву водительских прав

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Киевская городская прокуратура подала в суд ходатайство о временном ограничении депутата Киевсовета Ярины Арьевой, подозреваемой в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения, в праве на управление авто. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

«Прокуратура внесла ходатайство о временном ограничении в пользовании специальным правом - правом управления транспортным средством сроком на два месяца», - сообщила Максимец. Также прокуратура просит временно – на срок действия ограничения права управления авто, изъять у Арьевой водительские права.

Рассмотрение ходатайства запланировано в Шевченковском райсуде столицы сегодня, 24 мая.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что прокуратура ходатайствует об изменении меры пресечения для Арьевой, которая сейчас находится под домашним арестом, на содержание под стражей сроком на два месяца.

Контекст

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Женщина находилась в реанимации. 23 мая суд отправил подозреваемую под домашний арест.

Сама же Арьева заявила, что не находилась в состоянии наркотического опьянения, а также, что совершила наезд на женщину в темное время суток, в период, когда по всей стране продолжались отключения света и что место совершения ДТП не освещалось.

Позиция прокуратуры

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что получила разрешение на разглашение данных расследования. Она уточнила, что ДТП произошло 27 ноября 2022 года в Киеве.

«Подозреваемая, управляя технически исправным автомобилем, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлеклась от управления и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Отмечу, что пешеходный переход обозначен дорожной разметкой «зебра», имеющей светоотражающий эффект, и предупредительными дорожными знаками.

То есть водитель объективно имела возможность обнаружить пешехода, когда она ступила на пешеходный переход, и могла дать ей возможность перейти дорогу», - уточнила Максимец.

Однако, как уточнила пресс-секретарь прокуратуры, игнорирование правил дорожного движения, запрещающих управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, привели к причинению потерпевшей многочисленных травм, которые в совокупности относятся к тяжким телесным повреждениям.

Как сообщили в прокуратуре, сразу после ДТП, Арьеву доставили в медучреждение. Там при осмотре врач обнаружила у нее визуальные признаки наркотического опьянения: покраснение белковой оболочки глаз, сухость во рту, подозрительность и тому подобное. Для проверки этих доводов водителю предложили сдать соответствующие анализы для проведения лабораторного исследования. Емкость с биологическими образцами была опломбирована в присутствии водителя.

По результатам этого исследования в организме Арьевой обнаружили марихуану (каннабиноиды). О чем был составлен соответствующий акт и заключение.

Когда в декабре 2022 года подозреваемая сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение там ей сообщили, что результаты свидетельствуют, что она находилась в состоянии наркотического опьянения.

При этом водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей дала подруга. Она также расписалась в получении медицинского заключения.

Пресс-секретарь добавила, что таким образом утверждение подозреваемой о том, «что экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила» - является абсолютной ложью.

«На сегодня, в рамках следствия проведены следственные эксперименты, допросы потерпевшей и свидетелей», - уточнила пресс-секретарь прокуратуры.

Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, экспертиза по исправности транспортного средства, а также автотехническая экспертиза относительно механизма наезда на пешехода.

На основании установленных следствием фактов, которые подтверждаются выводами экспертиз, указанному лицу сообщено о подозрении именно по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

В прокуратуре также объяснили, почему рассмотрение дела затянулось.

«Арьева от показаний отказалась после совершения ДТП, потерпевшая находилась в реанимации, свидетели ДТП отсутствуют, видео отсутствует. В дальнейшем показания потерпевшей и водителя имели существенные противоречия, поэтому следствием устанавливался механизм ДТП, в том числе с помощью комплексной судебно-медицинской и автотехнической и других экспертиз», - пояснила Макисмец.

У водителя была своя версия случившегося.

«Она утверждала, что сбила женщину не на пешеходном переходе, а вне его. И что какое-то препятствие закрывало ей обзор части дороги.

Это важные обстоятельства, которые нужно было проверить следственным путем. Непосредственных свидетелей, которые бы видели момент наезда, к сожалению нет.

Для проверки версии водителя была назначена автотехническая экспертиза механизма наезда на пешехода и проведен следственный эксперимент», - добавила пресс-секретарь.

В прокуратуре добавили, что выводы экспертизы и следственный эксперимент полностью опровергли ее версию.

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