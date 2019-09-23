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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60645 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111569 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103399 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119738 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148322 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148698 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Прокачка нефти по "Дружбе" прервали из-за незаконной врезки в Польше

Прокачка нефти по "Дружбе" прервали из-за незаконной врезки в Польше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Утечка нефти из польского участка трубопровода “Дружба” произошел в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики. Об этом сообщил в понедельник на своем официальном сайте оператор участка польская компания PERN, информирует УНН.

Как информировала пресс-служба компании, произошла “нелегальная врезка”. “PERN быстро ее локализовал и ликвидировал источник утечки”, — указано в сообщении. “Инцидент расследуют правоохранительные органы”, — добавили в PERN, подчеркнув, что передача нефти на всех трех нитках сейчас осуществляется в нормальном режиме.

По словам представителя пожарной охраны в Воломине Даниэля Квятковского, сообщение о распространении запаха газа пожарные получили днем в воскресенье. “После приезда на место оказалось, что произошла утечка нефти из нефтепровода”, — цитирует его слова Польское агентство печати.

PERN не сообщает объемы утечки. По данным радиостанции RMF FM, площадь разлива нефти составила 30 кв. м.

Как писал УНН ранее, Лукашенко заявил о возможности ограничения транзита российской нефти по “Дружбе”.

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