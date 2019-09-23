Прокачування нафти по "Дружбі" перервали через незаконну врізку в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Витік нафти з польської ділянки трубопроводу “Дружба” стався в районі міста Воломін в Мазовецькому воєводстві республіки. Про це повідомив у понеділок на своєму офіційному сайті оператор ділянки польська компанія PERN, інформує УНН.
Як інформувала прес-служба компанії, сталася “нелегальна врізка”. “PERN швидко її локалізував і ліквідував джерело витоку”, — зазначено в повідомленні. “Інцидент розслідують правоохоронні органи”, — додали в PERN, підкресливши, що передача нафти на всіх трьох нитках зараз здійснюється в нормальному режимі.
За словами представника пожежної охорони в Воломіні Даніеля Квятковського, повідомлення про поширення запаху газу пожежники отримали днем в неділю. “Після приїзду на місце виявилося, що стався витік нафти з нафтопроводу”, — цитує його слова Польське агентство друку.
PERN не повідомляє обсяги витоку. За даними радіостанції RMF FM, площа розливу нафти склала 30 кв. м.
Як писав УНН раніше, Лукашенко заявив про можливість обмеження транзиту російської нафти по “Дружбі”.