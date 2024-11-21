Производитель алмазов рф "Алроса" анонсировал остановку ряда шахт и сокращение работников

Российская алмазодобывающая компания "Алроса" планирует уменьшить расходы на работников и добычу из-за кризиса в сфере. Также она собирается приостановить разработку наименее рентабельных месторождений. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает глава компании павел мариничев отрасль сейчас переживает очередной кризис. Этот кризис достаточно глубокий. Если посмотреть на продолжительность, то уже второй год подряд компания фиксирует неизменное снижение цен.

Мы сейчас, конечно, в таком достаточно непростом состоянии находимся... И наша задача, конечно, - пережить, переждать этот период, дождаться, когда цены снова будут расти, _ сказал мариничев.

Он так замечает, что компания оптимизирует планы по добыче горной массы в следующем году, после рекордного 2024 года, что в целом скажется на алмазной добыче.

Подчеркивается, что "Алроса" приостановит часть наименее рентабельных месторождений, но вернет их в работу при восстановлении рынков.

Отдельные участки, которые менее рентабельны, которые находятся на предельном значении рентабельности, они могут быть подвержены приостановке в этот кризисный период, - отметил Мариничев.

Кроме того, как пишут в издании, "Алроса" сократит фонд оплаты труда на 10%. Это сделают за счет оплаты руководителей служащих, введения неполного рабочего дня, отпусков за свой счет и тому подобное. Численность персонала также будет снижена, рассказал мариничев, впрочем не уточнил, на сколько.

Также компания "уменьшит активность" по ряду инвестиционных проектов, замедлив реализацию части проектов развития, но не отказывается ни от одного из них.

мариничев отметил, что компания накопила финансовую подушку, чтобы пережить кризис. Также она рассчитывает на возможную поддержку государства в форме закупки алмазов в госфонд при необходимости.

Напомним

Швейцария приняла дальнейшие меры 14-го пакета санкций ЕС против россии. Изменения включают уточнение запрета на российские алмазы и продление сроков выдачи разрешений на изъятие инвестиций из России.