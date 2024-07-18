Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о восстановлении среднесрочного бюджетного планирования для местных громад, особенно на территориях, пострадавших от военных действий, что позволит им прогнозировать бюджеты на несколько лет вперед и привлекать финансирование для экономического развития и социальной поддержки. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11131.

Детали

"Рада поддержала в первом чтении №11131 восстановление среднесрочного планирования местных бюджетов (составление прогноза местных бюджетов на 3 года). За основу 257", - сообщил Железняк в Telegram.

Согласно законопроекту, восстанавливается среднесрочное планирование местных бюджетов, но исключением являются временно оккупированные территории, или территории, на которых ведутся активные боевые действия.

Также расширяются направления использования остатков средств органов местного самоуправления, в частности их можно будет направить на погашение кредиторской задолженности, обустройство мест временного пребывания ВПЛ, софинансирование из местных бюджетов и приобретение ОВГЗ сроком более одного года.

Местные советы смогут предоставлять финансовую гарантию не только на заимствования для инвест-проектов, но и на кредиты-рефинансирование ранее взятых займов (по согласованию с Минфином).

Также до 2030 года органам местного самоуправления разрешается не применять нормы Бюджетного кодекса относительно общего объема местного долга.

Напомним

Правительство одобрило законопроект о восстановлении среднесрочного бюджетного планирования для местных громад, особенно на территориях, пострадавших от военных действий, что позволит им прогнозировать бюджеты на несколько лет вперед и привлекать финансирование для экономического развития и социальной поддержки.